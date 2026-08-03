На Кубани 18-летняя курьер мошенников забрала у пенсионерки более 1 млн рублей. Девушку задержали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Все произошло в Абинске. 75-летней женщине позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что ее деньги пытаются похитить. Пенсионерке предложили срочно снять и передать наличные курьеру, чтобы внести на «безопасный счет».
Но женщина заподозрила, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Уже под контролем полицейских она продолжила связь с аферистами.
Курьера мошенников задержали во время того, как она забирала сверток с деньгами. Сообщником аферистов оказалась 18-летняя жительница Пермского края. Девушка приехала в Абинск на такси по заданию куратора.
«Возбуждено уголовное дело по ч.4, ст. 159 УК РФ. На период следствия юная подельнциа заключена под стражу. Теперь ей грозит лишение свободы до 10 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.