Три человека пострадали при атаке БПЛА на склад Wildberries под Владимиром

При атаке беспилотника на склад Wildberries во Владимирской области пострадали два человека. Один из них получил травму головы, второй пострадавшей оказалась женщина с незначительным повреждением ноги. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Он отметил в Telegram-канале, что раненого мужчину на скорой помощи доставляют в больницу. Позже глава области уточнил, что за медицинской помощью также обратилась женщина, приехавшая на склад из соседнего населенного пункта.
В Wildberries подтвердили атаку БПЛА на логистический объект в Хрястово Собинского округа. В компании сообщили о возгорании и эвакуации людей.
— На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, — говорится в Telegram-канале WB.
Позже Авдеев уточнил, что число пострадавших при атаке увеличилось до трех.
О самой атаке стало известно утром 3 августа: беспилотник атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, в результате чего произошли разрушения, начался пожар.