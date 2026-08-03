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Три человека погибли, два пострадали в Крыму в результате ночной атаки ВСУ

Три человека погибли, два пострадали в Крыму в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Три человека погибли, два пострадали в Крыму в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения, — написал он в своем канале в МАКС.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что ребенок погиб, двое получили ранения в результате удара украинского БПЛА рядом с детской площадкой в белгородском селе Принцевка.

Также в Грайворонском округе Белгородской области из-за атаки FPV-дрона украинской армии погиб мирный житель. Трагедия произошла в селе Смородино. В оперштабе региона выразили соболезнования семье и близким погибшего.

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