Три человека погибли, два пострадали в Крыму в результате ночной атаки ВСУ

Три человека погибли, два пострадали в Крыму в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения, — написал он в своем канале в МАКС.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что ребенок погиб, двое получили ранения в результате удара украинского БПЛА рядом с детской площадкой в белгородском селе Принцевка.
Также в Грайворонском округе Белгородской области из-за атаки FPV-дрона украинской армии погиб мирный житель. Трагедия произошла в селе Смородино. В оперштабе региона выразили соболезнования семье и близким погибшего.