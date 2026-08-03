Дело главы «Ермак-Медиа», облившего бывшую жену кислотой, передали в суд

Обвиняемый вину не признал. Экспертиза признала его вменяемым. В отношении соучастников материалы уголовных дел выделены в отдельные производства — по данным управления СКР по Свердловской области, они также были задержаны. Это произошло в доме на ул. Кондукторская в Пионерском. «Фактически можно говорить, что резонансное преступление было раскрыто “по горячим следам”. Последних фигурантов взяли по месту жительства родственников мужчины, где они пытались “залечь на дно”. Они оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Это своего рода Бонни и Клайд, только наших дней. Мужчина был осужден Кировским судом Екатеринбурга на 12 лет, из колонии вышел в 2023 году», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.