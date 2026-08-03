Три человека погибли в Крыму при атаке ВСУ

Трое мирных жителей стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины на Крым, еще два человека пострадали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», — написал Аксенов в своем канале на платформе «Макс».
Как отметил глава региона, профильные ведомства окажут пострадавшим всю необходимую поддержку.
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