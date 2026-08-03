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Аксенов: Три человека погибли, еще двое ранены из-за атаки ВСУ на Крым

Украинские боевики вновь атаковали полуостров.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму в результате атаки украинских боевиков погибли трое человек, еще двое ранены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», — написал он.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как писал сайт KP.RU, 29 июля Сергей Аксенов сообщил, что ночная атака ВСУ на территорию Крыма привела к жертвам. В результате обстрела погибли два мирных жителя, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. По его словам, органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку. Никто не останется один на один со своей бедой, отметил он.

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