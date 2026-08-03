В МВД заявили о вреде коротких видеороликов в соцсетях

В 2021 году The Wall Street Journal опубликовала внутреннее исследование корпорации владеющей Instagram Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) о негативном воздействии соцсети на подростков. В 2024 году ученые из Оксфорда нашли прямую зависимость между временем в соцсетях и депрессией у подростков. Иск из-за нарушения психики подавали против TikTok.