Трое жителей Крыма погибли при атаке ВСУ

При ночной атаке Вооруженных сил Украины на Крым погибли три человека. Еще двое пострадали. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Органами власти будет оказана необходимая помощь, без поддержки никого не оставим», — указано в сообщении главы региона в Telegram-канале.
По данным Минобороны России, прошлой ночью над российскими регионами, в том числе Крымом, был сбит 131 беспилотник ВСУ.
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