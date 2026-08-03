Свердловские спасатели отправились на Ямал тушить леса

150 спасателей прибыли в округ из Екатеринбурга, а также Тюмени и Архангельска. Всего с огнем ведут 629 спасателей при помощи 13 единиц наземной техники и вертолетов Ми-8. За сутки специалисты справились с 9 пожарами на общей площади в 1,6 тысячи га.