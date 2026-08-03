Свердловские спасатели отправились на Ямал тушить леса

Свердловские спасатели отправились в Ямало-Ненецкий автономный округ, где действует 104 очага возгорания в лесах. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Самая сложная обстановка сейчас в Приуральском, Пуровском, Тазовском, Надымском и Шурышкарском района.
150 спасателей прибыли в округ из Екатеринбурга, а также Тюмени и Архангельска. Всего с огнем ведут 629 спасателей при помощи 13 единиц наземной техники и вертолетов Ми-8. За сутки специалисты справились с 9 пожарами на общей площади в 1,6 тысячи га.
Из-за лесных пожаров на Ямале действует режим ЧС — людям нельзя посещать леса, разжигать костры. Из-за задымления в регионе могут перекрывать дороги. О пожарах в лесах можно сообщить по телефонам 8 800 100 94 00 или 112.