Новую схему мошенничества раскрыли в Нижегородской области

За это время преступник вскрыл металлический сейф и похитил деньги и золотые украшения — ущерб превысил 1 600 000 рублей. Оперативные службы установили причастность к краже студента из Ижевска. Его задержали на территории Удмуртской Республики, этапировали в Нижний Новгород и заключили под стражу.