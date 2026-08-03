Новую схему мошенничества раскрыли в Нижегородской области

В Кстове раскрыли преступление, в котором злоумышленники задействовали современные цифровые инструменты для введения жертвы в заблуждение. Ключевым элементом схемы стала видеосвязь: именно через неё мошенники имитировали официальный контакт, добиваясь полного доверия 17‑летней девушки, сообщили в ГУ МВД по Нижегордской области.
Инцидент произошёл в середине июня. На телефон жительницы Кстова поступали звонки с неизвестных номеров. Аферисты выстроили многоступенчатую легенду: сначала сообщили о якобы взломанном личном кабинете на госпортале, затем запугали мнимым обвинением в спонсировании недружественного государства и перспективой уголовного преследования.
Решающим фактором стала видеосвязь, с помощью которой неизвестный изобразил «силовика» и убедил девушку в необходимости срочного «обыска» в её доме. Следуя инструкциям, несовершеннолетняя передала ключи от жилья родственницы постороннему человеку и покинула помещение на несколько часов.
За это время преступник вскрыл металлический сейф и похитил деньги и золотые украшения — ущерб превысил 1 600 000 рублей. Оперативные службы установили причастность к краже студента из Ижевска. Его задержали на территории Удмуртской Республики, этапировали в Нижний Новгород и заключили под стражу.
Подозреваемый пояснил, что ранее сам стал жертвой мошенников, а затем согласился выполнять их поручения. Похищенное он сдал в ломбард, а вырученные средства перевёл на счета, продиктованные кураторами. Уголовное дело расследуется.
Ранее экс-супруги обманули нижегородцев на 30 млн рублей при строительстве домов.