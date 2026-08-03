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Мужчина напал с ножом на прохожих в Подмосковье, один человек погиб

Мужчина напал с ножом на двух прохожих в Солнечногорске, в результате инцидента погиб один человек. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мужчина напал с ножом на двух прохожих в Солнечногорске, в результате инцидента погиб один человек. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Нападение произошло на Староандреевской улице. Неизвестный ранил 44-летнего мужчину, который скончался от полученных травм. У 48-летнего пострадавшего изрезаны плечо и предплечье, он госпитализирован.

Потерпевшие рассказали, что на них напал мужчина, одетый в камуфляж. Злоумышленник скрылся, его ищет полиция, сообщается в публикации.

Ранее женщина зарезала брата в подмосковном поселке Старый городок. Она напала на мужчину с ножом и ударила его в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Злоумышленницу задержали и возбудили уголовное дело. Ей предъявили обвинение.