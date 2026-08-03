Мужчина напал с ножом на прохожих в Подмосковье, один человек погиб

Ранее женщина зарезала брата в подмосковном поселке Старый городок. Она напала на мужчину с ножом и ударила его в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Злоумышленницу задержали и возбудили уголовное дело. Ей предъявили обвинение.