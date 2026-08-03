ФСБ: Выходец из Центральной Азии планировал подорвать здание прокуратуры Пятигорска

В Ставропольском крае задержали иностранца, планировавшего теракт у здания прокуратуры Пятигорска. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Подозреваемый 2001 года рождения по указанию находящегося в Сирии представителя запрещенной в России террористической организации провел разведку территории и приобрел компоненты для взрывного устройства. После атаки он планировал выехать в Сирию и присоединиться к боевикам.
— В этих целях провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО, — сообщили в ФСБ.
При задержании у подозреваемого обнаружили химические вещества, составные части и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, передает РИА Новости.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике троих жителей, которые сотрудничали со спецслужбами Украины. Подозреваемые, независимо друг от друга по заданиям ГУР Минобороны Украины, СБУ и СВР, собирали и передавали информацию военного характера.