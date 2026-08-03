Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отмененный из-за атак ВСУ концерт Дайнеко в Омске решили провести

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что отмененный концерт певицы Виктории Дайнеко состоится 3 августа.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что отмененный концерт певицы Виктории Дайнеко состоится 3 августа. Выступление пройдет в 19:00 в парке «Зеленый остров».

Изначально артистка должна была выступить на мероприятии в честь Дня города вместе с Mary Gu. Концерты отменили из-за атаки украинских беспилотников в Омской области.

Вечером 2 августа силы ПВО сбили беспилотник под Омском, его обломки упали в поле и спровоцировали пожар. Губернатор сообщал, что пострадавших нет. В ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 131 украинский БПЛА над 11 регионами. В Омской области режим повышенной готовности сохраняется. Организаторы праздничных мероприятий скорректировали программу в связи с инцидентом. Mary Gu пока не объявляла о своем участии в концерте.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше