Отмененный из-за атак ВСУ концерт Дайнеко в Омске решили провести

Вечером 2 августа силы ПВО сбили беспилотник под Омском, его обломки упали в поле и спровоцировали пожар. Губернатор сообщал, что пострадавших нет. В ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 131 украинский БПЛА над 11 регионами. В Омской области режим повышенной готовности сохраняется. Организаторы праздничных мероприятий скорректировали программу в связи с инцидентом. Mary Gu пока не объявляла о своем участии в концерте.