Отмененный из-за атак ВСУ концерт Дайнеко в Омске решили провести

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что отмененный концерт певицы Виктории Дайнеко состоится 3 августа. Выступление пройдет в 19:00 в парке «Зеленый остров».
Изначально артистка должна была выступить на мероприятии в честь Дня города вместе с Mary Gu. Концерты отменили из-за атаки украинских беспилотников в Омской области.
Вечером 2 августа силы ПВО сбили беспилотник под Омском, его обломки упали в поле и спровоцировали пожар. Губернатор сообщал, что пострадавших нет. В ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 131 украинский БПЛА над 11 регионами. В Омской области режим повышенной готовности сохраняется. Организаторы праздничных мероприятий скорректировали программу в связи с инцидентом. Mary Gu пока не объявляла о своем участии в концерте.