Парашютист погиб при выполнении прыжка в Московской области

Отмечается, что 41-летний мужчина выполнял прыжок на аэродроме «Аэроклассика», когда во время снижения возникли технические неполадки. У спортсмена отказал основной парашют. Он попытался воспользоваться запасной системой, однако она не успела раскрыться до столкновения с землей.
Парашютист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи, передает Telegram-канал.
Недавно небольшой самолет с парашютистами потерпел крушение на северо-востоке Франции. Жертвами стали 11 человек: пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот.
17 июня в американском штате Техас самолет потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Ларедо. Судно приземлилось на бок, в результате чего один человек погиб, а пять выживших госпитализировали. Спасатели вытащили их из самолета, разбив в нем окна.