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Парашютист погиб при выполнении прыжка в Московской области

Парашютист погиб во время прыжка на аэродроме в Московской области. Инцидент произошел 2 августа в деревне Ватулино. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник: Reuters

Отмечается, что 41-летний мужчина выполнял прыжок на аэродроме «Аэроклассика», когда во время снижения возникли технические неполадки. У спортсмена отказал основной парашют. Он попытался воспользоваться запасной системой, однако она не успела раскрыться до столкновения с землей.

Парашютист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи, передает Telegram-канал.

Недавно небольшой самолет с парашютистами потерпел крушение на северо-востоке Франции. Жертвами стали 11 человек: пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот.

17 июня в американском штате Техас самолет потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Ларедо. Судно приземлилось на бок, в результате чего один человек погиб, а пять выживших госпитализировали. Спасатели вытащили их из самолета, разбив в нем окна.

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