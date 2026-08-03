За сутки в Татарстане утонули два человека — оба купались в запрещенных местах

В Татарстане за минувшие сутки зафиксированы две трагедии на водоёмах. В Апастовском и Сабинском районах утонули мужчины — оба купались в местах, не оборудованных для отдыха и с запрещающими аншлагами.
В Апастовском районе происшествие случилось на местном пруду в селе Старый Юмралы. Мужчина пришёл на водоём вместе с другом и решил искупаться, несмотря на запрет. В какой-то момент он ушёл под воду. Очевидцы извлекли пострадавшего из воды в пяти метрах от берега с глубины двух метров. Они пытались оказать ему первую помощь и проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.
В Сабинском районе трагедия произошла на пруду реки Малая Меша в селе Мичанбаш. Прибывшие на место водолазы Поисково-спасательной службы Республики Татарстан обнаружили тело 25-летнего мужчины в 25 метрах от берега на глубине четырех метров.
В обоих случаях мужчины купались в местах, не предназначенных для отдыха на воде. На территории установлены предупреждающие аншлаги. Предварительная причина гибели — нарушение правил безопасности на водоёмах.