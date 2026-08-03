За сутки в Татарстане утонули два человека — оба купались в запрещенных местах

В Апастовском районе происшествие случилось на местном пруду в селе Старый Юмралы. Мужчина пришёл на водоём вместе с другом и решил искупаться, несмотря на запрет. В какой-то момент он ушёл под воду. Очевидцы извлекли пострадавшего из воды в пяти метрах от берега с глубины двух метров. Они пытались оказать ему первую помощь и проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.