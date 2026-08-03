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Три человека пострадали при атаке БПЛА на владимирский склад Wildberries

До трех выросло число пострадавших при атаке беспилотников на склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области. Молодой мужчина получил травму пальца руки, сообщил губернатор Александр Авдеев.

До трех выросло число пострадавших при атаке беспилотников на склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области. Молодой мужчина получил травму пальца руки, сообщил губернатор Александр Авдеев.

«Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно», — уточнил чиновник.

Ранее в больницу забрали сотрудника склада с ранением головы. Травму ноги получила жительница расположенного поблизости населенного пункта, ей госпитализация не потребовалась.

На складе в результате атаки БПЛА начался пожар. Персонал эвакуировали.

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