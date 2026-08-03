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Три мирных жителя погибли при атаке ВСУ на российский город

В Республике Крым в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины погибли трое мирных жителей, еще два человека получили ранения.

В Республике Крым в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины погибли трое мирных жителей, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Глава региона также пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим.

По данным Минобороны РФ, атака была предпринята около 2 часов ночи. Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря. Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

В ночь на 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник над 1 регионами, включая Республику Крым. Во Владимирской области ВСУ ударили по складу. Есть пострадавшие.

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