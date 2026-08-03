Теракт предотвратили у здания прокуратуры в Ставропольском крае

ФСБ предотвратила подготовку теракта у здания прокуратуры в Пятигорске. По данным спецслужбы, задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который планировал дистанционно взорвать самодельное взрывное устройство, а затем выехать в Сирию и присоединиться к запрещенной в России международной террористической организации.