Теракт предотвратили у здания прокуратуры в Ставропольском крае

ФСБ предотвратила подготовку теракта у здания прокуратуры в Пятигорске. По данным спецслужбы, задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который планировал дистанционно взорвать самодельное взрывное устройство, а затем выехать в Сирию и присоединиться к запрещенной в России международной террористической организации.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный 2001 года рождения придерживался радикальной идеологии и действовал по указанию координатора, находящегося в Сирии. По версии следствия, он провел разведку местности возле здания прокуратуры Пятигорска и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.
Во время обыска сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли химические вещества, поражающие элементы и другие детали, предназначенные для сборки самодельной бомбы. По информации ведомства, после совершения теракта мужчина собирался покинуть Россию и вступить в ряды террористической организации.
Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.
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