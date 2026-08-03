Готовил взрыв и бегство в Сирию: ФСБ спасла Пятигорск от теракта

По версии ведомства, мужчина действовал по координации с кураторами, находящимися в Сирии. Злоумышленник провел разведку территории и приобрел компоненты для создания взрывчатки. Он собирался осуществить дистанционный подрыв, а сразу после этого намеревался покинуть страну, чтобы вступить в ряды экстремистского формирования.