ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв в Пятигорске

«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, 2001 года рождения, сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — отмечается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник действовал по инструкциям и под руководством эмиссара МТО, находящегося на территории Сирии. Целью планировавшегося дистанционного взрыва являлось здание прокуратуры Пятигорска.
Как отметили в ФСБ, для реализации замысла фигурант осуществил осмотр местности, закупил ингредиенты, требуемые для создания взрывного устройства. После совершения теракта он предполагал отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к формированиям МТО.
По информации силового ведомства, приверженец террористической идеологии был задержан до реализации своих планов. В ходе обысковых мероприятий у него изъяли комплектующие, химические реактивы и поражающие элементы, предназначенные для конструирования самодельной бомбы.