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ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв в Пятигорске

ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске. Задержан иностранец, планировавший подрыв здания прокуратуры по заданию эмиссара запрещенной в России террористической организации.

Источник: РИА "Новости"

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали журналистов о задержании иностранца, намеревавшегося по заданию зарубежных кураторов осуществить подрыв здания прокуратуры в Пятигорске с последующим выездом в Сирию для вступления в ряды боевиков.

«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, 2001 года рождения, сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник действовал по инструкциям и под руководством эмиссара МТО, находящегося на территории Сирии. Целью планировавшегося дистанционного взрыва являлось здание прокуратуры Пятигорска.

Как отметили в ФСБ, для реализации замысла фигурант осуществил осмотр местности, закупил ингредиенты, требуемые для создания взрывного устройства. После совершения теракта он предполагал отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к формированиям МТО.

По информации силового ведомства, приверженец террористической идеологии был задержан до реализации своих планов. В ходе обысковых мероприятий у него изъяли комплектующие, химические реактивы и поражающие элементы, предназначенные для конструирования самодельной бомбы.

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