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Ребенок выпал из окна второго этажа в Барановичах — СК проводит проверку

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Мальчик выпал из окна второго этажа в Барановичах, роб этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Инцидент произошел утром в воскресенье. По предварительным данным, двухлетний ребенок находился дома с родителями.

На некоторое время он остался в комнате с открытым окном без присмотра взрослых.

В какой-то момент отец услышал детский крик и прибежал в зал. Выглянув в окно, он обнаружил лежащего на земле сына.

Прибывшие медики госпитализировали мальчика с множественными травмами. Отмечается, что угрозы для жизни нет.

Следователи установили, что ребенок залез на подоконник по стоящему возле окна креслу.

Проводится проверка.

В летние месяцы увеличивается число падений детей из окон и с балконов. В СК призвали родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения, а также не оставлять их одних даже на короткое время.

В ведомстве рекомендуют оборудовать все окна в квартире специальными запирающими устройствами и не ставить возле них мебель, которая может стать «ступенькой» к опасности.

СК