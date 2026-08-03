Ребенок выпал из окна второго этажа в Барановичах — СК проводит проверку

Инцидент произошел утром в воскресенье. По предварительным данным, двухлетний ребенок находился дома с родителями.
На некоторое время он остался в комнате с открытым окном без присмотра взрослых.
В какой-то момент отец услышал детский крик и прибежал в зал. Выглянув в окно, он обнаружил лежащего на земле сына.
Прибывшие медики госпитализировали мальчика с множественными травмами. Отмечается, что угрозы для жизни нет.
Следователи установили, что ребенок залез на подоконник по стоящему возле окна креслу.
Проводится проверка.
В летние месяцы увеличивается число падений детей из окон и с балконов. В СК призвали родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения, а также не оставлять их одних даже на короткое время.
В ведомстве рекомендуют оборудовать все окна в квартире специальными запирающими устройствами и не ставить возле них мебель, которая может стать «ступенькой» к опасности.