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В Воронежской области в аварию попал 13-летний подросток

ДТП спровоцировала 18-летняя девушка на «Ларгусе».

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, 2 августа у дома № 11 по улице Заводской в посёлке Нижний Кисляй Бутурлиновского района случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 14:00 «Лада Ларгус», за рулем которой находилась 18-летняя местная жительница, нарушила правило проезда перекрёстков и не предоставила преимущество в движении мотоциклу. В результате столкновения ехавший по главной дороге 13-летний паренек из Воронежа с телесными повреждениями попал в больницу.

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