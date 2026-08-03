В Воронежской области в аварию попал 13-летний подросток

По предварительным данным, 2 августа у дома № 11 по улице Заводской в посёлке Нижний Кисляй Бутурлиновского района случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 14:00 «Лада Ларгус», за рулем которой находилась 18-летняя местная жительница, нарушила правило проезда перекрёстков и не предоставила преимущество в движении мотоциклу. В результате столкновения ехавший по главной дороге 13-летний паренек из Воронежа с телесными повреждениями попал в больницу.
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