Жительница Перми погибла под колесами автобуса

Как сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, жительница города пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. В результате ДТП она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.