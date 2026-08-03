Жительница Перми погибла под колесами автобуса

3 августа в краевой столице рейсовый автобус на перекрестке улиц Екатерининской и Островского сбил 55-летнюю женщину.
Как сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, жительница города пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. В результате ДТП она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Сейчас на месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции, выясняя обстоятельства ее гибели. Одной из причин аварии мог стать густой туман, который утром накрыл улицы краевой столицы.