Стройка сложилась как карточный домик: В Сиднее людей пришлось доставать из-под завалов

Инцидент произошёл в понедельник около 11:00 на Уоттл-стрит в районе Ультимо. Обрушились часть крыши и стена строящегося объекта, после чего обломки высыпались на улицу и территорию соседней автозаправки Shell. Под завалами оказались двое мужчин старше 60 лет. Спасатели извлекли пострадавших, после чего их доставили в больницу в тяжёлом состоянии.