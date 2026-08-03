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Прохожих засыпало щебнем после опрокидывания грузовика в Подмосковье

Две женщины оказались под завалом щебня, который высыпался из опрокинувшегося грузовика. Инцидент произошел в субботу в Можайском городском округе Подмосковья.

Две женщины оказались под завалом щебня, который высыпался из опрокинувшегося грузовика. Инцидент произошел в субботу в Можайском городском округе Подмосковья.

Как стало известно «МК», грузовик «КамАЗ» перевернулся в 21.30 на 97-м километре трассы «М-1». По предварительным данным, у него лопнуло колесо, после чего машину понесло прямо на двух женщин 20 и 27 лет, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Обе получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Водитель грузовика от полученных травм скончался на месте.