Беспилотники атаковали склад Wildberries во Владимирской области, есть пострадавшие

В Самарской области ночью 2 августа был атакован беспилотниками логистический центр Wildberries. 31 июля БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Волгограде, 30 июля были атакованы логистические объекты компании в Пензе и Сарапуле. В Пензе после объявления воздушной тревоги со склада эвакуировали сотрудников, в результате атаки пострадал один человек. В Сарапуле персонал также был заблаговременно эвакуирован, пострадавших не было.