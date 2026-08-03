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Беспилотники атаковали склад Wildberries во Владимирской области, есть пострадавшие

По словам главы региона, на складе зафиксированы разрушения и пожар.

Cкладской комплекс компании Wildberries во Владимирской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Из-за атаки на логистическом объекте возникло возгорание. Персонал был эвакуирован, на месте работают пожарные расчеты. В компании заявили, что логистические цепочки уже перестроены: прием поставок и отгрузка заказов осуществляются через другие объекты.

Губернатор региона Александр Авдеев уточнил, что в результате происшествия пострадали три человека. Один мужчина получил травму головы и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Еще одна женщина получила незначительную травму ноги и отказалась от госпитализации. Третьему пострадавшему — молодому мужчине с травмой пальца руки — оказали помощь в районной больнице, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

По словам главы региона, на складе зафиксированы разрушения и пожар.

В Самарской области ночью 2 августа был атакован беспилотниками логистический центр Wildberries. 31 июля БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Волгограде, 30 июля были атакованы логистические объекты компании в Пензе и Сарапуле. В Пензе после объявления воздушной тревоги со склада эвакуировали сотрудников, в результате атаки пострадал один человек. В Сарапуле персонал также был заблаговременно эвакуирован, пострадавших не было.

Днём 29 июля был локализован пожар в логистическом комплексе компании в Рязани. Большую часть товаров, по сообщению пресс-службы, удалось сохранить.

24 июля после атаки беспилотников произошел пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Также компания временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге.

22 июля сообщалось об атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда компания сообщала о пострадавших, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.

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