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Прыжок стал последним: В Подмосковье парашютист погиб из-за отказа системы

В Московской области погиб 41-летний спортсмен во время выполнения прыжка с парашютом. Причиной трагедии стали технические проблемы с оборудованием. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Источник: Life.ru

Несчастный случай произошёл 2 августа на аэродроме «Аэроклассика» в деревне Ватулино. Во время снижения у парашютиста Кирилла С. возникла неисправность основного купола. Мужчина попытался перейти на резервную систему, однако она не успела полностью раскрыться. Из-за этого спортсмен столкнулся с землёй и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Прибывшие на место медики уже не смогли помочь пострадавшему — мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить причины отказа оборудования и проверить соблюдение требований безопасности при выполнении прыжка.

Ранее похожий инцидент произошёл во время родео в городе Фолсом в Северной Калифорнии. Парашютист, выполнявший показательный прыжок с американским флагом, столкнулся с проблемой при снижении и приземлился рядом с местом, где находились зрители. Крупное полотнище задело ветви дерева возле площадки.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.