Прыжок стал последним: В Подмосковье парашютист погиб из-за отказа системы

Несчастный случай произошёл 2 августа на аэродроме «Аэроклассика» в деревне Ватулино. Во время снижения у парашютиста Кирилла С. возникла неисправность основного купола. Мужчина попытался перейти на резервную систему, однако она не успела полностью раскрыться. Из-за этого спортсмен столкнулся с землёй и получил травмы, несовместимые с жизнью.