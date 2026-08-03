Ковальчук: Восемь человек ранены после атаки ВСУ в Брянской области

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что восемь человек пострадали после атаки ВСУ на регион.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки украинских националистов в республике погибли три человека, еще двое получили ранения. Глава полуострова выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Число пострадавших при атаке ВСУ во Владимирской области выросло до двух человек.
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