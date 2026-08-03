Ковальчук: Восемь человек ранены после атаки ВСУ в Брянской области

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки украинских националистов в республике погибли три человека, еще двое получили ранения. Глава полуострова выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.