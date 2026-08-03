Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ковальчук: Восемь человек ранены после атаки ВСУ в Брянской области

Украинские боевики атаковали Брянскую область.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что восемь человек пострадали после атаки ВСУ на регион.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки украинских националистов в республике погибли три человека, еще двое получили ранения. Глава полуострова выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Число пострадавших при атаке ВСУ во Владимирской области выросло до двух человек.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше