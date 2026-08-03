18-летний украинец напал с ножом на полячку во Вроцлаве

Во Вроцлаве задержали 18-летнего гражданина Украины, подозреваемого в нападении с ножом на местную жительницу. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на польскую полицию.