18-летний украинец напал с ножом на полячку во Вроцлаве

Во Вроцлаве задержали 18-летнего гражданина Украины, подозреваемого в нападении с ножом на местную жительницу. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на польскую полицию.
По данным правоохранителей, нападение произошло в подъезде жилого дома. По предварительной информации, юноша нанес ножевые ранения 30-летней женщине, после чего попытался скрыться. Вскоре его задержали сотрудники полиции. Мотивы произошедшего пока не установлены.
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский прокомментировал инцидент, заявив, что полиция сработала оперативно.
«Хорошая работа полиции. Нулевая толерантность к преступникам и к ненависти», — написал он в социальной сети X.
По законодательству Польши подозреваемому может грозить до 25 лет лишения свободы. В июле во Вроцлаве произошел еще один резонансный инцидент с участием украинцев — тогда польские националисты избили молодую пару, приехавшую из Украины.
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