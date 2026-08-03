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ФСБ задержала иностранца за подготовку подрыва здания прокуратуры в Пятигорске

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае. Был задержан иностранец, который планировал взорвать здание прокуратуры в Пятигорске, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае. Был задержан иностранец, который планировал взорвать здание прокуратуры в Пятигорске, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержанный — гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона 2001 года рождения. По версии ФСБ, он был сторонником запрещенной в России международной террористической организации и действовал по указанию куратора из Сирии. Для осуществления подрыва он провел разведку территории, а также купил компоненты для изготовления взрывного устройства, следует из пресс-релиза ФСБ (есть у «Ъ»).

После совершения теракта подозреваемый планировал уехать в Сирию, считают в следствии. При обыске оперативники нашли составные части, химические вещества и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

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