ФСБ задержала иностранца за подготовку подрыва здания прокуратуры в Пятигорске

Задержанный — гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона 2001 года рождения. По версии ФСБ, он был сторонником запрещенной в России международной террористической организации и действовал по указанию куратора из Сирии. Для осуществления подрыва он провел разведку территории, а также купил компоненты для изготовления взрывного устройства, следует из пресс-релиза ФСБ (есть у «Ъ»).