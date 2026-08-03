Подрядчик исчез с авансом на ремонт сцены в драмтеатре Канска

В итоге ремонт так и не был сделан, а деньги так и остались у «Триумфа». Но, как выяснилось в ходе проверки, это не единственный случай. Та же организация получила 276 тысяч аванса за монтаж насосной станции в поселке Агинское и тоже исчезла. Еще одна компания из той же цепочки взяла 410 тысяч за издание книги в Гурьевске — результат оказался таким же. Общий ущерб от всех трех эпизодов превысил один миллион 300 тысяч рублей.