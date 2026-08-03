Юная нижегородка и студент из Ижевска стали жертвами двойного мошенничества

Жительница Кстовского района стала очередной жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В середине июня 17-летней девушке поступили звонки от неизвестных абонентов. Сначала ей сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах», а потом пригрозили уголовной ответственностью (якобы за спонсирование недружественного государства).
Лже-представитель силовых ведомств убедил девушку в необходимости обыска там, где она живет. Поверив звонившему, юная кстовчанка передала незнакомцу ключи от дома своей родственницы и ушла на несколько часов.
«В ходе “обыска” злоумышленник похитил из металлического сейфа в доме деньги и золотые украшения, причинив владелице жилища ущерб на сумму свыше 1 млн 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Причастным к данной краже оказался студент из Ижевска. Его задержали на территории Удмуртии и доставили в Нижний Новгород. По словам молодого человека, он сам стал жертвой обмана, после чего согласился выполнять указания мошенников.
Похищенное имущество студент сдал в ломбард, а вырученные средства перевел на счета злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.
Напомним, что нижегородка совершила онлайн-покупку на 66 тысяч рублей, но товар не пришел.