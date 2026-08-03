В Приморье восстановили электроснабжение в трех селах после ливней

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в трех населенных пунктах Хасанского округа Приморья, нарушенное из-за ливней. Об этом сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).
Ранее в понедельник компания сообщила, что из-за аварии после непогоды без света остались жители сел Занадворовка, Береговое и поселка Рыбачий Хасанского округа, а также сел Павловка и поселка Изюбриный Чугуевского района Приморья. Кроме того, были обесточены части сел Уборка, Антоновка, Ленино и поселка Шумный Чугуевского района.
«В 16.08 (09.08 мск) энергетики восстановили электроснабжение в селах Занадворовка, Береговое и в поселке Рыбачий Хасанского муниципального округа. Запитаны все бытовые потребители и социально значимые объекты», — говорится в сообщении ДРСК.
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