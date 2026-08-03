В Приморье восстановили электроснабжение в трех селах после ливней

Ранее в понедельник компания сообщила, что из-за аварии после непогоды без света остались жители сел Занадворовка, Береговое и поселка Рыбачий Хасанского округа, а также сел Павловка и поселка Изюбриный Чугуевского района Приморья. Кроме того, были обесточены части сел Уборка, Антоновка, Ленино и поселка Шумный Чугуевского района.