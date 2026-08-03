Четыре человека погибли при 94 атаках ВСУ на Белгородскую область

«За минувшие сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию Белгородской области… В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, включая ребенка… В четырех округах — Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском — пострадали 17 человек, среди которых трое детей», — написал Шуваев в канале на платформе «Макс».