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Четыре человека погибли при 94 атаках ВСУ на Белгородскую область

Белгородская область подверглась 94 атакам ВСУ за сутки. По данным Александра Шуваева, погибли четыре мирных жителя, пострадали 17 человек.

Источник: РИА "Новости"

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 94 атаки на 15 муниципальных образований Белгородской области. В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, еще 17 человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«За минувшие сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию Белгородской области… В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, включая ребенка… В четырех округах — Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском — пострадали 17 человек, среди которых трое детей», — написал Шуваев в канале на платформе «Макс».

Как уточнил глава региона, противник осуществил 14 обстрелов, применив авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также было зафиксировано три сброса взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись на Белгород и 14 округов области.

«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 159 беспилотников», — добавил врио губернатора.

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