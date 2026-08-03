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Свердловская чиновница намерена выйти из СИЗО

Светлана Богданова попытается выйти из СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

В Асбесте суд отправил в СИЗО Кировграда начальницу управления образования городской администрации Светлану Богданову, которую задержали 16 июля 2026 года. Об этом сообщает ЕАН.

17 числа чиновнице предъявили обвинение по пункту «Е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстных побуждений».

Следствие полагает, что Богданова в период с 2019 по 2022 год премировала подчиненных, а часть премии заставляла переводить себе на карту. За счет этого чиновница могла обогатиться на 600 тысяч бюджетных рублей.

Чиновница подала апелляцию на свой арест, соответствующие документы переданы в Свердловский областной суд.

— Мною ранее никогда не были совершены какие-либо деяния, которые привели бы к нарушениям законодательства. На сегодняшний день мне ситуация очень непонятна, — рассказывает Светлана Богданова.

Ее адвокат просил избрать для чиновницы меру пресечения, не связанную с лишением свободы.