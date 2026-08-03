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Житель Башкирии с ножом напал на жену

В дежурную часть отдела МВД по Благоварскому району поступило сообщение из больницы о госпитализации с ножевыми ранениями 60-летней местной жительницы. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что накануне потерпевшая распивала алкоголь в своем доме вместе с мужем. Во время застолья между ними возникла ссора на бытовой почве. 69-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ранений супруге. На крики потерпевшей прибежали соседи, которые вызвали бригаду скорой помощи.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия и доставили его в отдел полиции, где он раскаялся в содеянном. Орудие преступления изъяли.

Сейчас по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.