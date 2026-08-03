Житель Башкирии с ножом напал на жену

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что накануне потерпевшая распивала алкоголь в своем доме вместе с мужем. Во время застолья между ними возникла ссора на бытовой почве. 69-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ранений супруге. На крики потерпевшей прибежали соседи, которые вызвали бригаду скорой помощи.