В минздраве рассказали о состоянии девочки, сбитой выехавшим на тротуар автомобилем

Напомним, на ул. Черняховского в районе Верхнего озера в воскресенье в 19.14 51-летний водитель «Пежо» не справился с управлением, выехал на велодорожку, затем на тротуар и врезался в стену ресторана. В ДТП пострадала пешеход 2011 года рождения. Девочка с телесными повреждениями была направлена в медицинское учреждение.