В минздраве рассказали о состоянии девочки, сбитой выехавшим на тротуар автомобилем

Сбитая выехавшим на тротуар автомобилем на ул. Черняховского девочка находится в удовлетворительном состоянии, сообщили «Новому Калининграду» в региональном минздраве со ссылкой на Детскую областную больницу.
«Раны в области голени, в целом состояние удовлетворительное», — сообщили медики.
Напомним, на ул. Черняховского в районе Верхнего озера в воскресенье в 19.14 51-летний водитель «Пежо» не справился с управлением, выехал на велодорожку, затем на тротуар и врезался в стену ресторана. В ДТП пострадала пешеход 2011 года рождения. Девочка с телесными повреждениями была направлена в медицинское учреждение.
Как сообщает Госавтоинспекция, по предварительным данным, водитель был нетрезв.
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