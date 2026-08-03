Полиция проверила цыганские поселения во Всеволожском районе

Полицейские также нашли нарушения в хранении оружия: изъяли охотничье ружье, травматический пистолет и 56 патронов. Госавтоинспекторы составили 18 протоколов за нарушения ПДД, включая управление без прав и перевозку детей без кресел. Два автомобиля отправили на штрафстоянку. В одном из автомобилей нашли 50 литров крепкого алкоголя, подлинность которого вызвала сомнения.