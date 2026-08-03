Суд в Новосибирске подтвердил приговор жителю Иркутской области за госизмену

В Новосибирске суд апелляционной инстанции подтвердил законность приговора, вынесенного жителю Иркутской области за государственную измену.
В апреле 2026 года областной суд признал его виновным по статье 275 УК РФ и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, штрафа в 100 тысяч рублей.
Следствие и суд установили, что в июле 2024 года мужчина добровольно установил контакт с иностранной разведкой и за деньги передал сведения о дислокации одной из воинских частей Иркутской области.
Собранная информация могла быть использована против безопасности России. Судебная коллегия Пятого апелляционного суда, рассмотрев дело 31 июля, не нашла оснований для смягчения наказания или отмены приговора.