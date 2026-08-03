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Нижегородском подростку ампутировали ногу после ДТП на питбайке

С начала лета в ММЦ «Волгоречье» за помощью обратились свыше 400 подростков — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Нижегородской области двое 16‑летних подростков пострадали в аварии на питбайке. Инцидент произошёл месяц назад, сейчас оба юноши остаются в тяжёлом состоянии в Борской ЦРБ. Одному из них врачи были вынуждены ампутировать ногу, сообщили в Maкс-канале «Бокал пресссека».

По словам главного врача ММЦ «Волгоречье» Елены Гребенкиной, мать одного из пострадавших даже не знала, что сын сел пассажиром на питбайк и отправился кататься поздно вечером.

Медики отмечают тревожную динамику: с начала лета в ММЦ «Волгоречье» за помощью обратились свыше 400 подростков — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты расценивают такой рост как серьёзный сигнал о нарастающей проблеме детского и подросткового травматизма.

Ранее устроивший смертельное ДТП на Бору водитель без прав получил 7 лет колонии.