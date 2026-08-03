Нижегородском подростку ампутировали ногу после ДТП на питбайке

Медики отмечают тревожную динамику: с начала лета в ММЦ «Волгоречье» за помощью обратились свыше 400 подростков — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты расценивают такой рост как серьёзный сигнал о нарастающей проблеме детского и подросткового травматизма.