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В Свердловской области от воды освободились 35 приусадебных участков

В Свердловской области продолжается мониторинг паводковой обстановки.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за сутки от воды освободились 35 приусадебных участков — 8 в Байкаловском муниципальном районе, 6 в Туринском муниципальном округе, 14 в Ирбитском муниципальном округе и 7 в Сысерстком муниципальном округе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— В зоне подтопления остаются 30 жилых домов, 1151 приусадебный участок, 10 низководных мостов и 1 участок автомобильной дороги, — отметили в ведомстве.

На 3 августа прогнозируется затопление 52 жилых домов в Новолялинском муниципальном округе и 81 приусадебный участок в Новолялинском и Староуткинском муниципальных округах, а также в Верхней Пышме.

Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах созданы запасы продуктов и лекарств, а также работает телефонная связь. Также в целях обеспечения пожарной безопасности имеется добровольная пожарная дружина.

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