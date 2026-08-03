В Хабаровске перевозчик заплатит 90 тыс. рублей пострадавшему в ДТП ребёнку

Железнодорожный райсуд Хабаровска взыскал с ООО «Багира» 90 тысяч рублей, средства предназначаются на компенсацию морального вреда десятилетней девочке, пострадавшей в июне 2025 года в результате ДТП с автобусом. Компания пыталась оспорить решение и снизить наказание до 50 тысяч рублей, однако в апелляционной инстанции ей отказали в удовлетворении требований, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что инцидент с перевернувшимся автобусом произошел 6 июня прошлого года в районе села Воронежское-2. Как установил суд, причиной ДТП, в котором пострадали 29 детей и 3 сопровождающих, стало неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства. К тому же, перевозчик нарушил условия договора и самовольно произвел замену автобуса марки Kia Granbird на другую иномарку — Hyundai Aero Town.
В результате происшествия одна из девочек 2016 года рождения получила автотравму коленного сустава. Однако по решению медицинской комиссии полученные ребенком травмы как вред здоровью не квалифицируются, поэтому «Багиру» обязали компенсировать лишь моральный ущерб.
— ООО допустило нарушения требований безопасности при перевозке детей: замена автобуса без согласования, выпуск на линию транспортного средства в неудовлетворительном состоянии. Эти нарушения находятся в прямой причинно-следственной связи с причинением вреда здоровью, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровска.
Суд первой инстанции с компании в пользу пострадавшей взыскали 90 тысяч рублей. Ответчик с вынесенным вердиктом не согласился и пытался обжаловать решение и снизить выплату до 50 тысяч рублей.
— Установив факт дорожно-транспортного происшествия с участием принадлежащего ответчику автобуса Hyundai Aero Town в результате которого его пассажиру были причинены травмы, суд частично удовлетворил исковые требования. При этом, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, суд снизил заявленную сумму в 100 тысяч рублей до 90 тысяч. Правовых оснований для иных выводов, в том числе для иной оценки имеющихся в материалах дела доказательств, у судебной коллегии не имеется, — сказано в решении краевого суда.
Вместе с тем, этим летом суд вынес решения еще по нескольким искам к ООО «Багира» о возмещении ущерба. Большая часть из них осталась без изменений.