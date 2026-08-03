В Хабаровске перевозчик заплатит 90 тыс. рублей пострадавшему в ДТП ребёнку

— Установив факт дорожно-транспортного происшествия с участием принадлежащего ответчику автобуса Hyundai Aero Town в результате которого его пассажиру были причинены травмы, суд частично удовлетворил исковые требования. При этом, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, суд снизил заявленную сумму в 100 тысяч рублей до 90 тысяч. Правовых оснований для иных выводов, в том числе для иной оценки имеющихся в материалах дела доказательств, у судебной коллегии не имеется, — сказано в решении краевого суда.