Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За кражу солярки в Воронежской области белгородца оштрафовали на 35 тысяч рублей

Фигурант умудрился слить с трактора около 2,5 тысяч литров.

Источник: Комсомольская правда

28-летний житель Белгородской области работал трактористом на полах Острогожского района Воронежской области — в селах Хохол-Тростянка, Растыкайловка и Нижний Ольшан. Об этом сообщает пресс-служба муниципального суда.

С апреля по июнь 2025 года фигурант сливал дизельное топливо из бака своего трактора, используя резиновый шланг и канистры. Суммарно он украл около 2,5 тысяч литров топлива на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Мировой судья учел несколько смягчающих обстоятельств, в числе которых наличие маленького ребенка, компенсацию ущерба, отсутствие судимости, раскаяние и помощь следствию. В итоге мужчину оштрафовали на 35 тысяч.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.