В Омской области мужчина застрелил знакомого из охотничьего ружья

Подозреваемый уже был судим по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека. Сейчас он задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. На месте происшествия изъято оружие и другие улики, устанавливаются все обстоятельства и мотив преступления.