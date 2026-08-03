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В Омской области мужчина застрелил знакомого из охотничьего ружья

Тело 32-летнего омича с огнестрельным ранением нашли на улице в ночь на 3 августа.

Источник: Следственный комитет РФ

В селе Соляное Черлакского района Омской области обнаружено тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Как сообщили в СУ СК России по Омской области, трагедия произошла около 3 часов ночи 3 августа.

Следователи установили, что к преступлению причастен 48-летний знакомый погибшего. По версии следствия, мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, выстрелил в приятеля из охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый уже был судим по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека. Сейчас он задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. На месте происшествия изъято оружие и другие улики, устанавливаются все обстоятельства и мотив преступления.

Ранее мы рассказывали, как в Омске на улице Крупской насмерть забили мужчину.