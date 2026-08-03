Ранее судимый житель Арзамаса грозился убить семейную пару

Инцидент произошел минувшей весной в одной из квартир Арзамаса. Мужчина вместе со своей сожительницей распивал спиртные напитки и слушал музыку на повышенной громкости. Супруги, проживающие по соседству, попросили его сделать звук потише. В ответ на это мужчина схватил нож и стал угрожать им убийством. Испугавшись, соседи обратились в полицию.