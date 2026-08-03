Ранее судимый житель Арзамаса грозился убить семейную пару

Полиция Арзамаса завершила расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ранее судимого местного жителя. Он угрожал своим соседям убийством на почве бытового конфликта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Инцидент произошел минувшей весной в одной из квартир Арзамаса. Мужчина вместе со своей сожительницей распивал спиртные напитки и слушал музыку на повышенной громкости. Супруги, проживающие по соседству, попросили его сделать звук потише. В ответ на это мужчина схватил нож и стал угрожать им убийством. Испугавшись, соседи обратились в полицию.
Полиция установила, что ранее мужчина привлекался к ответственности за кражи, неправомерное завладение автомобилем, нанесение телесных повреждений средней степени тяжести, а также за причинение легкого вреда здоровью.
«На сегодняшний день в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела завершено, и оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Балахнинском округе мужчина пытался поджечь жену и дом.