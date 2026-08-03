На Урале с грузоперевозчика взыскали 3,4 млн рублей за смертельное ДТП

В декабре 2021 года на 42-м километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» из-под полуприцепа большегруза оторвалось колесо и, перелетев через дорогу, попало в легковушку — ее пассажир погиб на месте. В феврале 2026 года его родственники обратились в суд с иском к компании-перевозчику о компенсации морального вреда.
«Истцы указали, что невосполнимая утрата мужа, отца и сына разрушила семейные связи и нанесла тяжелую психологическую травму всем. Родственники потребовали взыскать с перевозчика по миллиону рублей компенсации в пользу каждого», — пояснили в инстанции.
Исковые требования были удовлетворены частично: по 700 тысяч рублей в пользу матери и взрослой дочери погибшего, по миллиону рублей — в пользу его вдовы и несовершеннолетней дочери.
На имущество компании, включая средства на банковских счетах, был наложен арест в пределах 3,4 миллиона рублей. Ее представители пытались оспорить решение, мол, размер компенсации завышен, но оно устояло в вышестоящей инстанции. Судебный акт вступил в законную силу.