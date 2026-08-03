На Урале с грузоперевозчика взыскали 3,4 млн рублей за смертельное ДТП

В декабре 2021 года на 42-м километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» из-под полуприцепа большегруза оторвалось колесо и, перелетев через дорогу, попало в легковушку — ее пассажир погиб на месте. В феврале 2026 года его родственники обратились в суд с иском к компании-перевозчику о компенсации морального вреда.