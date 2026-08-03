Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области накрыли нарколабораторию по производству «синтетики»

САРАТОВ, 3 авг — РИА Новости. Нарколаборатория для производства «синтетики» накрыта в Самарской области, более 118 килограммов наркотиков изъяты, в отношении двоих задержанных возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

«В ходе проведения обследования частного домовладения обнаружено и изъято более 118 кг синтетического наркотического средства “а-PVP”, а также лабораторное оборудование, используемое для производства указанного запрещенного вещества», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по подозрению в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере при силовой поддержке СОБР «Омега» управления Росгвардии были задержаны двое жителей региона 1988 и 1989 годов рождения. Нарколабораторию они организовали на территории села Борское Самарской области. Дело завели по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере).

«В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в УФСБ.