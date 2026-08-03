В Самарской области накрыли нарколабораторию по производству «синтетики»

В пресс-службе добавили, что по подозрению в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере при силовой поддержке СОБР «Омега» управления Росгвардии были задержаны двое жителей региона 1988 и 1989 годов рождения. Нарколабораторию они организовали на территории села Борское Самарской области. Дело завели по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере).