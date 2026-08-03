В Челябинской области туристка получила травму головы во время похода

В национальном парке «Зигальга» на горе Поперечная Челябинской области чуть не произошла трагедия из-за некомпетентного организатора похода. Туристка из Копейска отстала от группы, споткнулась, упала и ударилась головой, после чего не смогла самостоятельно продолжить путь, сообщили в ПСС Челябинской области.
Как выяснилось, группа отправилась в поход без должного инструктажа и сопровождения. Женщина не была обеспечена средствами связи и навигации, а организатор не контролировал перемещение участников, поэтому туристка потерялась.
Почти сутки спасатели Усть-Катавского поисково-спасательного отряда и сотрудники национального парка искали пострадавшую. Туристка не покидала место происшествия — она укрылась в лесу от ветра и ждала помощи.
В ночь со 2 на 3 августа её обнаружили и доставили на кордон «Зигальга», где передали родственникам.