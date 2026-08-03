В Челябинской области туристка получила травму головы во время похода

В национальном парке «Зигальга» на горе Поперечная Челябинской области чуть не произошла трагедия из-за некомпетентного организатора похода. Туристка из Копейска отстала от группы, споткнулась, упала и ударилась головой, после чего не смогла самостоятельно продолжить путь, сообщили в ПСС Челябинской области.