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В Челябинской области туристка получила травму головы во время похода

Отмечается, что инцидент произошел из-за некомпетентности организатора группы.

Источник: пресс-служба ПСС Челябинской области

В национальном парке «Зигальга» на горе Поперечная Челябинской области чуть не произошла трагедия из-за некомпетентного организатора похода. Туристка из Копейска отстала от группы, споткнулась, упала и ударилась головой, после чего не смогла самостоятельно продолжить путь, сообщили в ПСС Челябинской области.

Как выяснилось, группа отправилась в поход без должного инструктажа и сопровождения. Женщина не была обеспечена средствами связи и навигации, а организатор не контролировал перемещение участников, поэтому туристка потерялась.

Почти сутки спасатели Усть-Катавского поисково-спасательного отряда и сотрудники национального парка искали пострадавшую. Туристка не покидала место происшествия — она укрылась в лесу от ветра и ждала помощи.

В ночь со 2 на 3 августа её обнаружили и доставили на кордон «Зигальга», где передали родственникам.