Трое человек погибли в ЧП за неделю в Нижегородской области

За прошедшую неделю сотрудники МЧС ликвидировали 31 пожар на территории Нижегородской области. В ходе тушения и спасательных работ специалисты эвакуировали 18 человек. К сожалению, не обошлось без жертв: один человек погиб, еще один ребенок получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.