Трое человек погибли в ЧП за неделю в Нижегородской области

За прошедшую неделю сотрудники МЧС ликвидировали 31 пожар на территории Нижегородской области. В ходе тушения и спасательных работ специалисты эвакуировали 18 человек. К сожалению, не обошлось без жертв: один человек погиб, еще один ребенок получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения регистрировали вызовы на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий — за семь дней они выезжали на ДТП 80 раз. Также зафиксировано шесть происшествий на водных объектах региона, в результате которых погибли два человека.
В чрезвычайном ведомстве нижегородцам в очередной раз напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Специалисты призывают не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за исправностью проводки, соблюдать скоростной режим на дорогах и не купаться в незнакомых местах.
Ранее сообщалось, что двух человек удалось спасти из Волги в Нижнем Новгороде.