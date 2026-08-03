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В Тольятти сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры молодую женщину

Сотрудники МЧС спасли женщину из загоревшейся квартиры в Автозаводском районе Тольятти.

Возгорание произошло в многоквартирном доме № 12 по Приморскому бульвару — в квартире на девятом этаже, сообщает ГУ МЧС по Самарскому региону.

Пожарные поняли, что в одной из комнат горят домашние вещи и мебель. В то же время квартире в огненном плену оказалась 25-летняя девушка, она уже не могла сама выйти из горящего помещения.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь и спасли пострадавшую, помощь врачей ей не понадобилась.

Также из подъезда спасатели эвакуировали четырех жильцов.

Специалисты устанавливают причины возгорания.

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